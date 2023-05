FC Nantes : Aristouy, gagnant quoi qu'il arrive dans un contexte nauséabond ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Deux jours après une défaite très douloureuse à domicile contre Strasbourg (0-2), Waldemar Kita a pris la décision de se séparer d'Antoine Kombouaré. Cela faisait des mois que le propriétaire de la Maison Jaune voulait limoger un entraîneur qu'il ne supportait plus mais le fantasme d'une deuxième victoire consécutive en Coupe de France l'en dissuadait. Une semaine après la raclée subie au Stade de France face au TFC (1-5), il a actionné le siège éjectable. Pierre Aristouy, qui entraînait les U19, a été promu, avec Oswaldo Vizcarrondo, qui s'occupait des féminines.

"Il récupère quelque chose de nauséabond"

Interrogé par France Bleu, l'ancien partenaire d'Aristouy Charles Devineau a estimé que le nouvel entraîneur des Canaris n'avait pas grand-chose à perdre dans cette mission maintien : "C'est quelqu'un qui est très exigeant avec son public, qui sait aussi s'adapter à son public. Il a des résultats avec toutes les générations du club. Il a eu des résultats avec les clubs amateurs qu'il a pris. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est un passionné, il aime le foot, le beau foot. Ce n'est pas un mec qui est déboussolé et détruit par le système. Je pense qu'il a faim, il a envie. Après, il récupère quelque chose de nauséabond. Il y arrive, tant mieux pour tout le monde et pour lui. Il n'y arrive pas, il n'y pas non plus drame".

