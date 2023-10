FC Nantes : Aristouy réagit à la défaite contre Laval et envoie un message à cinq joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Alors que la trêve internationale du mois d'octobre bat son plein, le FC Nantes a joué ce vendredi un match amical contre Laval, actuel leader de Ligue 2. Et les Canaris se sont inclinés sur le plus petit des scores (0-1).

La réaction d'Aristouy

Le coach nantais, Pierre Aristouy, a livré son analyse après cette rencontre et a expliqué qu'il a fait jouer Nicolas Pallois, Moussa Sissoko, Ronaël Pierre-Gabriel, Jaouen Hadjam et Kader Bamba pour leur donner du temps de jeu. "L'opposition a été contrastée. La première période est aboutie avec des garçons qui avaient besoin de temps de jeu. Ils ont créé du lien entre eux. Cette période a été consistante et nous aurions même pu ouvrir le score. La seconde période a été plus délicate. Beaucoup d'éléments peuvent l'expliquer. Il y a eu beaucoup de changements pour finir avec des nombreux jeunes joueurs de l'Académie. L'objectif était de donner du temps de jeu à des garçons comme Nicolas Pallois, Moussa Sissoko, Ronaël Pierre-Gabriel, Jaouen Hadjam, Kader Bamba et d'autres dont on aura besoin sur les prochaines échéances. Par rapport à cela, la mission est réussie car il y a quand même eu de la qualité", a confié Pierre Aristouy dans des propos rapportés par le site officiel du FC Nantes.

