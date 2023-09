FC Nantes : Aristouy s’est trouvé un nouveau leader de vestiaire très inattendu

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Si le FC Nantes tarde à vraiment démarrer sa saison,il vient de prendre deux points précieux contre deux cadors de Ligue 1 l’AS Monaco puis l’OM. A chaque fois, Marcus Coco est venu s’expliquer face aux médias dans un costume de nouveau leader qui semble lui plaire. Après être monté au créneau pour défendre Pierre Aristouy en début de saison, le journaliste d’Ouest France Jean-Marcel Boudard a glissé sur le fait que le joueur de 27 ans avait insisté à la fin de la zone mixte du match contre l’OM pour délivrer un message fort aux supporters du FC Nantes.

Coco multiplie les prises de parole fortes

« Je veux avoir un mot pour les supporters et la Brigade Loire, qui vivent des moments compliqués. Tout le vestiaire sait ce qu’ils font pour nous, on est avec eux », a-t-il déclaré haut et fort. Une manière pour lui d’asseoir sa nouvelle place de leader dans le vestiaire des Canaris, quelques mois après avoir été dans le viseur de ces mêmes fans ?

