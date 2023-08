FC Nantes : Aristouy se lâche sur son avenir et s'est expliqué avec l'un des Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille de la réception de l'AS Monaco, en ouverture de la troisième journée de Ligue 1, Pierre Aristouy ne s'est pas seulement exprimé sur le bras de fer lancé par Jean-Charles Castelletto pour quitter le FC Nantes cet été. L'entraîneur des Canaris a également fait le point sur les forces en présence pour affronter l'ASM.

"Fabien Centonze est toujours à l'infirmerie. Nathan Zeze a été opéré d'une appendicite et pourrait être absent un mois", a confié Pierre Aristouy devant la presse avant d'être interrogé sur avenir.

"J’ai pu échanger avec Franck Kita ce midi"

"La seule chose aujourd’hui que je peux dire de mes dirigeants, c’est qu’ils sont venus me chercher le 4 mai pour essayer de trouver une solution pour l’équipe professionnelle du FC Nantes. J’avais quatre semaines pour le faire. Grâce à l’aide de mes joueurs, on y est arrivé. Ces mêmes dirigeants ont renouvelé leur confiance au début de ce nouvel exercice. J’ai été très sensible à leur confiance à ce moment-là. Pourquoi cette atmosphère s’est installée depuis ? Je suis en aucun cas, capable de pouvoir vous le dire", a-t-il longuement répondu, annonçant, par ailleurs, qu'il a eu une discussion ce jeudi avec son président, Franck Kita.

"J’ai pu échanger avec Franck Kita ce (jeudi) midi. On a échangé sur les problématiques qu’on a pu évoquer en début de conférence de presse et qui sont liées au mercato, essentiellement. Je pense que comme beaucoup d’entraîneurs, j’ai hâte d’être samedi prochain (date de la fin du mercato estival) !"

Les mots du Coach, Pierre Aristouy avant #fcnasm 💬 — FC Nantes (@FCNantes) August 24, 2023

Podcast Men's Up Life