FC Nantes : Aristouy se rapproche d'un record humiliant

5. Tel est le nombre de matches du FC Nantes avant la prochaine trêve, hivernale cette fois. Autant de rencontres qui doivent permettre aux joueurs de Pierre Aristouy de récolter des victoires, et des points, afin de confirmer le bon début de saison.

Rendez-vous au Parc des Princes

Autre souci, et non des moindres, le club nantais se rapproche dangereusement d'un record dont il se passerait bien volontiers. En effet, Aristouy, qui ne peut porter seul ce poids, compte avec ses hommes pas moins de 16 défaites en 34 rencontres dans l’élite en 2023. Et c’est déjà le plus haut total du club sur une année civile depuis...2019 avec 17 revers.

Plus inquiétant, au cours des 5 matches restant à disputer en 2023, il y a tout de même un déplacement au Parc des Princes et un autre à Lyon...

