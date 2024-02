FC Nantes : Aristouy à fond derrière les jeunes Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Tombeur du FC Séville (3-3, 4-1 tab), au tour précédent, le FC Nantes affronte le RB Salzbourg en 8es de finale de Youth League, ce mercredi (15h). En Autriche, les jeunes Canaris tenteront de poursuivre leur route, après avoir écarté Lech Poznan, Helsinki et donc le FC Séville, ce qui ne s'annonce pas simple face à des Autrichiens titrés en 201 et qui ont éliminé l’Inter, Benfica et la Real Sociedad.

"La plus belle page est encore à écrire"

Pour ce grand rendez-vous, les Nantais ont reçu les encouragements de Pierre Aristouy. "Bon courage les garçons. Ce que vous avez accompli est déjà merveilleux mais la plus belle page est à écrire encore!", a en effet posté l'ancien coach des Canaris, sur X. Sympa !

