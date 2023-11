FC Nantes : Aristouy tente d’expliquer le grand mal des Canaris cette saison

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Son FC Nantes meilleure équipe de Ligue 1 entre la 1ère et la 60ème minute mais dernière sur la dernière demi-heure, Pierre Aristouy a tenté de se justifier de cette statistique assez incroyable ce vendredi en conférence de presse.

« Cette stat interpelle. Il y a deux lectures possibles suivant qu’on voit le verre à moitié vide et à moitié plein. Si on le voit à moitié plein, ça veut dire qu’on est capable de faire des choses positives sur deux tiers du match et de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat (…) En étant totalement objectif et réaliste, il faut voir aussi l’autre partie de la stat à savoir qu’on est incapable de se maintenir sur les 30 dernières minutes », a analysé le technicien, revenant au cas par cas sur les explications possibles.

La période des changements mal gérée par Nantes ?

Pour lui, une défaillance athlétique est à exclure. « En début de saison, nous avions un déficit athlétique pour finir les matchs. Cette lecture n’est plus plausible aujourd’hui aux vues des données athlétiques par quart d’heure », assène le coach des Canaris, qui estime qu’une amélioration est possible du fait que son équipe était en progression sur ce plan à Strasbourg et contre Montpellier avant la rechute à Lens.

« Il y a une lecture simpliste qui consiste à dire que l’heure de jeu correspond aux premiers changements et on peut estimer que nos entrants ne sont pas assez performants. Est-ce la faute de mes changements ? Bien sûr, ça peut … Je ne suis pas en train de me dédouaner de toutes mes responsabilités. Parfois, on est récompensé par l’apport du banc et là on va parler de coaching. Comme c’est le cas de Bamba et Adson face à Montpellier. A d’autres moments, on va tenter un poste pour poste parce qu’on sent que ceux qui ont démarré sont un peu moins bien en deuxième mi-temps et ce n’est pas le cas. Mais de savoir si un choix est judicieux, ce sont les joueurs qui ont la clé. Attention ! Je ne suis pas en train de pointer du doigt untel ou untel mais ça peut aussi correspondre à un moment du match où l’équipe joue moins bien. Les rentrants n’arrivent pas toujours dans les périodes les plus favorables… »

