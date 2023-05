FC Nantes : Aristouy va dégainer sa botte secrète en vue du maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pierre Aristouy est pleinement conscient de la mission qui lui a été confiée par Waldemar Kita le 9 mai dernier : maintenir le FC Nantes en Ligue 1. Après un point encourageant ramené de Toulouse dimanche dernier (0-0), le technicien des Canaris a bien débuté sa mandature et pourrait la poursuivre grâce à une botte secrète : une métamorphose sur le plan physique. S’ils ont fini sur les rotules au Stadium, les données kilométriques suggèrent qu’ils ont couru 10 kilomètres de plus que lors de leurs précédentes sorties, soit « quasiment un joueur de plus », a relevé Aristouy. En termes d’intensité, « c’est le jour et la nuit » De l’avis général, les séances ont été de bien meilleure qualité que lors de la fin de l’ère Kombouaré. En termes d’intensité, « c’est le jour et la nuit », insiste un proche du groupe. De ce premier match, L’Équipe croit savoir qu’Aristouy a obtenu la certitude que ses joueurs adhéraient à son discours et qu’ils le jugeaient suffisamment crédible pour remplir la mission confiée par ses dirigeants.

Montée en puissance au fil des 3 dernières journées ?

Cela s’est traduit cette semaine par un léger décrassage lundi matin et deux séances beaucoup plus poussées les deux jours suivants. Par rapport à la semaine précédente, le nouveau coach du FC Nantes a légèrement diminué les charges de travail pour ne pas totalement rincer son groupe. À la manière d’un sélectionneur qui préparerait une grande compétition, il table sur une montée en puissance au fil des trois dernières journées. On sera fixé dès aujourd’hui, face au Montpellier HSC à la Beaujoire (17h).

Les unes de L'Équipe du samedi 20 mai. pic.twitter.com/Zoibakm9PJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 19, 2023

Pour résumer Pierre Aristouy a fait monter en régime les Canaris dans le domaine physique. Les résultats sont attendus dans les trois derniers matches de la saison, histoire de sauver le FC Nantes d'une relégation qui lui tend les bras en Ligue 2.

