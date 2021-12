FC Nantes : aucune chance pour le Collectif Nantais avec Waldemar Kita ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Lentement mais sûrement, le Collectif Nantais avance dans son projet de rachat du FC Nantes. L'arrivé d'un nouvel investisseur susceptible de lui apporter les moyens nécessaires pour convaincre Waldemar Kita de vendre a été évoquée. Et Philippe Plantive a déclaré à Ouest-France : « On communique peu, mais je vous assure qu’on bosse… Nous avons 33 contributeurs, dont douze ont déjà versé de l’argent. Aujourd’hui, nous en sommes à l’étape d’encaissement. Quand toutes les promesses de participations financières auront été confirmées, nous aurons alors largement dépassé les 10 M€. Ce montant nous permettra d’exister dans un futur capital social. On continue de fédérer, de se préparer, dans l’attente de… Je suis persuadé que nous lui apportons une solution incroyable pour sortir par le haut. Mais nous ne pouvons rien lui imposer ».

C'est le moins que l'on puisse dire. Il se pourrait même que tous les efforts de Philippe Plantive et son équipe soient voués à l'échec. En effet, une source proche de Waldemar Kita nous a confié que l'homme d'affaires n'avait toujours aucune envie de vendre le club à Mickaël Landreau. Rapport à une vieille histoire qui remonte à l'époque où le patron de la Maison Jaune avait voulu faire revenir l'ancien gardien. S'en était suivi une grosse mésentente et des règlements de comptes par médias interposés. Waldemar Kita n'a toujours pas digéré et ne vendra donc pas à Landreau. Gros moyens ou pas, le Collectif Nantais dispute sans doute un combat perdu d'avance…

@Ludochticanaris : "Quand j’entends le Collectif nantais, porté par Mickael Landreau, prôner un ancrage régional du club, ça me fait parfois un peu mal au cœur. Moi aussi je suis contre Kita et sa politique."https://t.co/yMK9IQINR7

1/3 — EGr (@EGr32278434) November 27, 2021