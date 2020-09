FC Nantes : augmentation de pénis, orgie… Waldemar Kita ciblé par des attaques d'une rare violence

Spécialisé dans l'investigation, le journaliste Romain Molina a fait pleuvoir des bombes hier soir lors d'une vidéo publiée sur Youtube. Il y est question de la nomination de Vincent Labrune (ex-OM) à la présidence de la Ligue, totalement inattendue. Et pour cause : les jeux de pouvoirs entre présidents de clubs sont très difficiles à décrypter. Molina l'a fait en révélant que des amitiés surprenantes se nouaient au détour de soirées orgiaques. Et il a notamment cité le nom de Waldemar Kita…

« Quand tu arrives à satisfaire leur libido vieillissante, ça a une influence sur leurs choix. C’est quand même terrible… Je rappelle souvent cette anecdote parce que tout le monde à la Ligue la connaît : Waldemar Kita a notamment un business d’agrandissement de pénis. Eh bien, c’est quand même incroyable de voir qu’un autre président, qui est un peu le Dominique Strauss-Kahn de la Ligue 1, s’est lié d’amitié avec lui comme pas possible parce qu’il lui a permis de se faire agrandir la bite ! Et le pire, c’est que le mec s’en vante !

Une réunion annuelle très chaude !

Romain Molina ne s'est pas arrêté là puisqu'il a révélé l'existence d'une soirée annuelle très hot entre présidents de L1 : « Pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce que la plupart des dirigeants vont faire de choix en fonction de leurs amitiés, et notamment leurs amitiés de soirée. Je rappelle par exemple que chaque année, la plupart des présidents se font une énorme sauterie, une espèce d’orgie géante. C’est la norme. Et attention : ce qui se passe à la LFP se passe aussi à la FFF ! ».