FC Nantes - Auxerre : Moutoussamy reconnaît des tensions avant le match

Le FC Nantes, qui restait sur six matchs sans victoire en Ligue 1, a renoué ce dimanche avec le succès en s'imposant sur la plus petite des marges contre l'AJ Auxerre (1-0). En trompant Benoît Costil d'une frappe sans-contrôle du pied gauche, Marcus Coco a inscrit l'unique but du match (74e).

"Il y avait énormément de tensions"

Quelques secondes après le coup de sifflet final, Samuel Moutoussamy s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a reconnu que cette rencontre était sous haute tension pour les Canaris. "C’est une victoire quasi vitale pour nous, à domicile en plus de ça. On avait fait un bon résultat à l’extérieur contre Troyes et il fallait confirmer ce point là à domicile. Il y avait énormément de tensions, on connaissait l’enjeu. Il y avait un peu de crispation, on était nerveux. Ce but nous libère. Ce soulagement va nous permettre de pouvoir travailler le contenu à l’entrainement. On est capable de faire beaucoup mieux. Le plus important c’est les trois points."

𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 !



Nos Jaune et Vert renouent avec le succès en championnat grâce à une réalisation de @MarcusMawkus 👊 pic.twitter.com/6QLmJPbbFp — FC Nantes (@FCNantes) January 1, 2023

