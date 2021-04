FC Nantes : avant l'OL, Kombouaré peut en vouloir au PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le 21 décembre 2011, le Paris Saint-Germain d'Antoine Kombouaré s'impose à Geoffroy-Guichard et termine la phase aller en tête de la Ligue 1. Le technicien kanak est pourtant remercié car les propriétaires qataris, qui viennent d'entamer leur dopage financier, veulent un coach de renom. Il ne le sait pas encore, mais AK vient de vivre un tournant dans sa carrière d'entraîneur. Plus rien n'a été pareil pour lui après et alors qu'il se trouvait dans une phase ascendante, il connaît depuis une chute libre vertigineuse.

Entre la 18e et la 20e place avec ces 4 précédents clubs

Depuis, Kombouaré a entraîné Lens, Guingamp, Dijon, Toulouse et donc Nantes. Il tourne à une moyenne de 0,99 point par match en Ligue 1, a été classé entre la 18e et la 20e place avec ces quatre équipes, compte plus de 85 défaites en Ligue 1 (en 5 saisons…) et a vu ses gardiens encaisser 260 buts, toujours en championnat. Pas encourageant au moment où les Canaris s'apprêtent à recevoir l'OL.

Des statistiques catastrophiques que Waldemar Kita aurait peut-être dû consulter avant de l'appeler au chevet du FC Nantes après l'épisode Domenech. Petite précision, ces statistiques ont été publiées par un supporter de l'OM, qui n'a pas apprécié qu'Antoine Kombouaré se demande qui est Pablo Longoria en conférence de presse. La vengeance est un plat qui se mange froid…

Depuis son départ du #PSG en 2011, #Kombouare à une moyenne de 0,99 points par match en #Ligue1. Il a amené 4 équipes entre la 18ème et la 20eme place (sans compter #FCN). Il compte plus de 85 défaites en Ligue 1 et ses équipes ont encaissé 260 buts en Ligue 1.#TeamOM #Longoria pic.twitter.com/RBJ5wqGhPa — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) April 17, 2021