FC Nantes : avant l'OM, Kita a déjà tranché pour l'avenir d'Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Fragilisé, Pierre Aristouy maintient le cap au FC Nantes. Fort de son bon point pris contre l’AS Monaco vendredi dernier à la Beaujoire (1-1), le coach des Canaris entend surfer sur cette bonne note vendredi devant l’OM... « Mon dernier match sur le banc, face à l’OM ? Si je le gagne, non. Et je n’envisage rien d’autre que de le gagner », a-t-il affirmé haut et fort en conférence de presse.

Clermont s'annonce couperet

Toutefois, selon L'Equipe, le successeur d'Antoine Kombouaré a rencontré Franck Kita pour « restaurer le dialogue et décrisper l’atmosphère », et il ne serait pas si menacé que ça. L'OM ne serait pas un match couperet pour lui. La direction du club lui aurait simplement entendre que son avenir dépendra des résultats de son équipe après la trêve internationale, à commencer par le déplacement à Clermont...

Podcast Men's Up Life