FC Nantes : barragiste, Gourvennec se prépare pour la bagarre à Lorient

Le point santé

« Alban (Lafont) a repris l’entraînement. Ignatius Ganago, Bastien Meupiyou et Kelvin Amian sont forfaits. Concernant Kelvin, il s’entraîne individuellement, pas encore avec le groupe et ça se passe bien. Il progresse, il passe des étapes, ça évolue bien ».

La place de barragiste

« C’est une situation strictement comptable à l’instant T, il reste douze matches. Il y a deux équipes un peu décrochées, sept autres en trois points. Les positions sont très serrées, c’est une réalité. On en a conscience et le groupe réagit bien par rapport à ça. On va être dans la bagarre, on est prêt à ça et à se battre. Se mettre à l’abri le plus tôt possible, c’est toujours le challenge qu’on s’est fixé ».

« Je pense au match de Clermont »

Sur l’importance des matchs de Lorient et Metz

« On est prêt à ça depuis un moment, et certainement plus que quelques autres aussi. Marseille et Strasbourg sont aussi importants de ceux qui arrivent. Il faut aussi se servir de ce qu’il s’est récemment passé pour nous. Je pense au match de Clermont. Quand on se retrouve à dix, c’est intelligent de se contenter d’un point et de ne pas partir à l’abordage pour se faire punir. Il faudra qu’on s’en souvienne ».

Un groupe apaisé face à cette pression

« Je trouve que, malgré des résultats insuffisants et on en convient tous, tout le monde tend vers le même objectif. Il y a beaucoup de solidarité en interne. Je trouve que les joueurs ne se laissent pas passer grand-chose, ils se soutiennent aussi. Il y a plus d’apaisement qu’il y a quelques semaines ».

