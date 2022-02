FC Nantes : Bastia a pris une décision que Kita n'acceptera jamais

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La conférence de presse de Régis Brouard touchait à sa fin, ce mercredi, quand un journaliste lui a demandé si le fait de prendre l'avion avec les supporters de Bastia demain pouvait poser problème. L'entraîneur du Sporting a alors répondu qu'il trouvait que c'était une idée formidable, qui l'enchantait. Deux avions vont décoller de Corse remplis de joueurs et fans du Sporting, en direction de Nantes où se disputera demain un quart de finale de Coupe de France.

Sur les réseaux sociaux, l'annonce de cet avion en commun a fait réagir les supporters nantais. En effet, ce procédé renvoie à des temps reculés, quand les footballeurs professionnels étaient moins cloisonnés, plus proches de leurs fans. Et surtout, il semble que cette pratique ne puisse plus se produire à Nantes, où l'on voit mal Waldemar Kita voyager dans le même appareil que des supporters qui le détestent depuis longtemps et réclament sans cesse son départ...

À quand un avion du FC Nantes partagé avec des supporters ? Je serais très heureux de discuter avec certains cracks 😂 https://t.co/pdMT2OvNFI — Maxtitou 🇦🇷 #KitaOut (@Maxtitou44) February 9, 2022