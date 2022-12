FC Nantes : battu par Dijon, Kombouaré a vu du positif au Portugal

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le FC Nantes a perdu son premier match de préparation face au Dijon FCO (1-0) et que les nombreux jeunes sur le terrain n'ont pas complètement convaincu, Antoine Kombouaré n'est pas spécialement déçu à l'issue de ce stage du côté de Faro (Portugal).

La grande confiance de Kombouaré pour la deuxième partie de saison

Sur le site officiel des Canaris, le Kanak s'est même voulu plutôt satisfait au moment de faire le bilan de cette semaine de travail dans l'Algarve : « Face à Dijon, on a eu du mal à trouver la faille en attaque surtout dans les 25 derniers mètres, dans la zone de finition. On a été un peu brouillon mais c’est normal aussi car on a bien bossé cette semaine. Je suis très content de cette semaine de travail, qui s’est faite dans des conditions difficiles parce qu’il a beaucoup plu mais on a tout de même pu retrouver le terrain. Maintenant, nous sommes qu’à mi-parcours de la préparation, on a encore deux semaines avant le retour de la compétition ».

Alors que le Mercato doit encore passer par là pour muscler son équipe, Antoine Kombouaré demeure confiant à l'idée de relancer la machine FC Nantes en deuxième partie de saison et de sauver le club (actuellement 15ème) de la relégation : « L’idée c’est de retrouver la victoire et de la confiance pour placer notre club plus haut dans le classement. La semaine prochaine, on va encore travailler avec deux matches amicaux qui nous restent. Ensuite, on va faire le point avec tous les joueurs pour parler de ce qu’on a envie de faire, de ce qu’on va mettre en place et continuer à prendre conscience qu’aujourd’hui la coupe d’Europe c’est une chose, mais notre gagne-pain c’est le championnat. Il faut le jouer différemment et faire bien mieux. C’est ce qu’on attend tous de cette équipe-là ».