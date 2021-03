FC Nantes : Blas fait son mea culpa avec Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Les retrouvailles étaient très attendues au FC Nantes. Après s’être côtoyés à l’En Avant de Guingamp dans le passé, Ludovic Blas et Antoine Kombouaré se sont retrouvés depuis peu à la Maison Jaune alors que les Canaris sont engagés dans une périlleuse opération maintien.

Si quelques frictions s’étaient fait ressentir au Roudourou, cela n’est plus vraiment le cas au FC Nantes. Le milieu offensif (23 ans) est même l’un des hommes de base de Kombouaré, à qui il le rend bien en étant décisif depuis son arrivée en remplacement de Raymond Domenech. Blas sait ce qui avait cloché dans leurs relations passées.

« Je n’ai pas accepté certaines choses »

« La personne que j’ai retrouvée à Nantes n’est pas la même que celle que j’ai connue à Guingamp. Il ne veut pas pratiquer le même football non plus, estime-t-il au micro de RMC Sport. J’étais jeune à Guingamp, et je n’ai pas accepté certaines choses, certaines critiques. Je ne prenais pas les conseils non plus. Désormais, je fais beaucoup plus attention à tout ça, je suis beaucoup plus attentif à ce qu’on peut me dire. C’est souvent le défaut des jeunes joueurs, dont j’ai fait partie. On veut tout, tout de suite et on n’écoute pas trop ce qu’on nous dit. »