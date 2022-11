FC Nantes : Blas met Lafont et Mohamed à l’amende

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ludovic Blas continue de performer au FC Nantes ! Le Français s’est illustré en inscrivant 1 but face à l'Olympiakos et 1 but face à Ajaccio, il a été élu Canari du mois par les supporters nantais. Annonçait sur le départ l’été dernier, le milieu offensif est finalement resté dans le club de la Loire-Atlantique. En contrat jusqu’en juin 2024, Ludovic Blas pourrait bien animer les prochains mercatos…