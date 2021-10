FC Nantes : Blas s'excuse a posteriori auprès de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Lorsqu'Antoine Kombouaré a été appelé au chevet du FC Nantes le 11 février dernier, beaucoup ont craint pour l'avenir de Ludovic Blas. C'est que ça ne s'était pas bien passé entre les deux hommes lors de leur période commune à Guingamp, entre 2016 et 2018. Mais finalement, il n'y a pas eu d'étincelles. Mieux : le milieu offensif n'a jamais autant brillé que sous les ordres du Kanak. Qu'est-ce qui a changé d'une époque à l'autre, d'un club à l'autre ? Blas l'a expliqué lors de l'émission Cadré sur Free.

« J’accepte plus les choses que lorsque j’étais plus jeune. Quand on vient d’arriver dans le monde professionnel, on veut tout, tout de suite. Moi je sortais de l’Euro, je venais de gagner l’Euro et je voulais exploser directement. Me mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues par le coach alors que c’était pour mon bien, je ne l’ai pas accepté. SI j'ai mûri ? Oui bah après… Il n’y a que les cons qui ne réfléchissent pas et changent pas d’avis ! »

