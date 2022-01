FC Nantes : Blas stratosphérique, Pallois solide... Ce qu'on retient de la qualification des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Plus que deux marches avant Saint-Denis

Premier vainqueur de la compétition au 21e siècle, les Canaris ont une belle occasion de renouer avec leur riche histoire en Coupe de France (3 titres). Grâce à ce succès, les protégés d'Antoine Kombouaré accèdent aux quarts de finale et ne sont plus qu'à deux marches du Stade de France. Cela fait depuis la demi-finale de 2018-19 (défaite 3-0 face au PSG) que les Canaris n'étaient plus allés aussi loin.

Ludovic Blas a signé sa masterclass

Capitaine du soir en l'absence d'Alban Lafont (ménagé), l'ex-Guingampais a signé une prestation XXL avec un premier but en solo assez sublime et un coup de canon de 25 mètres pour le 2-0. L'un de ses meilleurs matchs de la saison avec à la clé ses 9e et 10e buts. Dantesque.

🔥 Un doublé avec la manière pour Ludovic Blas ! Le capitaine des Canaris est bel et bien le grand monsieur de cette rencontre !#FCNSB29 #CDF pic.twitter.com/bOxircmEPC — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 28, 2022

Nicolas Pallois, passeur décisif … sur une chandelle

Moqué par ses dégagements en mode parpaing depuis son arrivée à Nantes, le défenseur a sans doute signé ce soir la plus belle passe décisive de sa carrière pour Ludovic Blas. Un dégagement de 60 mètres qui se finit par l'ouverture du score. Et un large sourire pour l'ancien Bordelais qui n'avait clairement pas fait exprès...

🔥 CE BUT DE BLAS !



🤯 Enorme dégagement de Pallois ; Ludovic Blas s'occupe du reste !#FCNSB29 #CDF pic.twitter.com/Ld6PsAhplB — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 28, 2022

Les coiffeurs n'ont pas spécialement brillé

Si Rémy Descamps n'a pas eu à forcer son talent face au Stade Brestois, c'est bien le seul coiffeur du FC Nantes qui n'a pas perdu des points malgré la victoire. Roli Pereira de Sa a toujours autant de mal à se montrer même quand Antoine Kombouaré le titularise et on ne va pas parler de Marcus Coco, toujours aussi peu en confiance...