FC Nantes : Blas veut y croire contre le PSG et remercie Kombouaré

C'est un choc, un vrai, qui va remplir la Beaujoire samedi soir. D'un côté, un FC Nantes en mode renaissance, demi-finaliste de la Coupe de France et à l'affût en championnat pour une place européenne. De l'autre, un PSG qui vient de surclasser le Real Madrid en 8es de finale aller de la Champions League, bien plus que le score ne le laisse supposer. Un choc qui excite forcément les Canaris, vainqueurs au Parc des Princes il y a un an (2-1) et qui veulent encore croire en leurs chances, comme l'a expliqué leur capitaine, Ludovic Blas, en conférence de presse ce jeudi.

"Il va falloir les titiller comme l'an passé"

"C'est toujours particulier de jouer Paris, c'est un match spécial et c'est pour ça qu'on joue au football. Ça sera à nous de faire un gros match, tout simplement. Il va falloir les titiller comme l'an passé. On avait réussi à leur poser des problèmes et on va essayer de faire la même chose. On n'a rien à perdre, on va jouer notre football et sur un match, tout peut se passer"

Le milieu offensif a également été interrogé sur le capitanat que l'on a confié Antoine Kombouaré ainsi que sa belle progression ces dernières saisons : "Le brassard, je prends ça pour de la confiance, celle que le coach a envers moi et j'essaie de montrer l'exemple. J'ai envie de montrer qu'on ne s'est pas trompé en me le confiant. Depuis que je suis arrivé, chaque année je progresse, j'apprends énormément et j'écoute beaucoup. Si ça se passe bien cette année, c'est mérité, c'est une récompense de tous les efforts réalisés".

