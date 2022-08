FC Nantes : bonne nouvelle pour les Canaris dans l'affaire Sala

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

"Le FC Nantes se félicite de la décision rendue aujourd'hui en appel par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le TAS a rejeté entièrement l'appel interjeté par Cardiff City et a confirmé la décision rendue par la FIFA, le 25 septembre 2019, concernant le transfert du joueur Emiliano Sala. Le tribunal a donc jugé, comme le soutenait le FC Nantes depuis le début de la procédure, que le transfert du joueur à Cardiff City était terminé lorsqu'il est décédé tragiquement dans un accident d'aviation. Par conséquent, le TAS a ordonné à Cardiff City de payer les frais de transfert au FC Nantes et a condamné Cardiff à une somme historiquement élevée, au titre des frais de procédure et des frais d’arbitrage. Le FC Nantes se réjouit que cette procédure - engagée par Cardiff City puis retardée à de nombreuses reprises par Cardiff City - qui a été difficile pour tous les proches d'Emiliano, soit enfin close. Le Club espère que cela marquera la fin de la campagne de désinformation publique, à laquelle le FCN n'a jamais réagi, par respect pour la famille du joueur", peut-on lire sur le communiqué du club nantais.

Pour résumer Dans un communiqué, le FC Nantes a annoncé ce vendredi que le TAS a ordonné à Cardiff de payer 6 millions d’euros aux Canaris dans le cadre du transfert d’Emiliano Sala.

Fabien Chorlet

Rédacteur

