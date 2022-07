FC Nantes : bonne nouvelle pour les supporters en Ligue Europa !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L'UEFA a décidé de réapprouver l'ouverture des tribunes debout pour ses compétitions européennes. Une excellente nouvelle pour le public Nantais qui pourra déployer toute sa ferveur en Europa League, une compétition attendue de pied ferme par les fans des Canaris qui n'ont pas connu de compétition européenne depuis la Coupe Intertoto en 2004.

"Une mesure logique et positive"

Le comité FSE (Football Supporters Europe) ralliant les groupes de supporters de plus de 50 clubs européens, avait fait de cette mesure son cheval de bataille. Le comité exécutif de l'UEFA les a enfin écoutés, "une mesure logique et positive vers une politique de sécurité" selon le FSE. Le collectif avait notamment mis en avant l'hypocrisie de cette mesure dite "obsolète", qui mettait en péril la sécurité au lieu de l'assurer, notamment en risquant des blessures et des chutes dans des mouvements de foules.

Des mouvements de foule que l'on n'a pas de mal à imaginer dans la Tribune Loire sur un but à la Beaujoire en Europa League.