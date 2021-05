FC Nantes, Bordeaux : Riolo dévoile le scénario rêvé pour Kombouaré, Gasset fait la moue

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Les Girondins de Bordeaux ont fait un grand mal vers le maintien dimanche en s’imposant contre le RC Lens (3-0). Grâce à ses grognards, Jean-Louis Gasset devrait avoir rempli sa mission de sauver le club aquitain cette saison en L1 même s’il faudra assurer le coup dimanche à Reims (21h).

En attendant, Daniel Riolo reste optimiste pour le FCGB et pense que la Ligue 1 lui tendra les bras la saison prochaine. Néanmoins, il garde sous le coude un scénario catastrophe tant cette équipe est branchée sur courant alternatif.

Riolo ne verrait pas le FC Nantes en barrages

« Il y a un cas où Bordeaux serait barragiste. C’est si Bordeaux prend une branlée à Reims, qu’il y a match nul entre Lorient et Strasbourg et que Brest bat le PSG. Voilà le cas et ce sera bouillant pour le barrage », a analysé le polémiste sur RMC Sport. Un tel scénario permettrait en tout cas au FC Nantes d’être sauvé sans passer par cette case à risque, ce dont semble persuadé l’intéressé avant même la réception du Montpellier HSC dimanche (21h).