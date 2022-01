FC Nantes : Brest diminué pour le derby en Coupe de France

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Surmotivé à l'idée d'accéder au quart de la Coupe de France 2021-22, le FC Nantes ouvre le bal des 8e de finale demain lors du derby face au Stade Brestois. Si Antoine Kombouaré est plutôt épargné par les pépins (seuls les « Canistes » sont absents), ce n'est pas le cas de son homologue brestois Michel Der Zakarian.

Faivre et Lasne forfaits

En effet, comme le rapporte Ouest-France, Romain Faivre et Paul Lasne - qui souffrent tous deux de « problèmes musculaires » - sont très incertains pour le choc à la Beaujoire. Des absences qui vont pousser le coach armoricain à innover vendredi soir.

Outre le changement de gardien avec la titularisation de Gautier Larsonneur, on pourrait assister à la première titularisation de l'attaquant uruguayen prêté par l'Inter Milan Martin Satriano. Le Douaron devrait remplacer Faivre sur le côté et Haris Belkebla, de retour de la CAN, occuper le poste laissé vacant par Lasne.