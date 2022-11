FC Nantes, Cameroun : Castelletto a mis fin à une nouvelle disette des Canaris au Mondial

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Après être devenu le premier joueur du FC Nantes à disputer une rencontre de Coupe du monde depuis 2014, Jean-Charles Castelletto a mis fin à une nouvelle disette des Canaris au Mondial.

Castelletto, 36 ans après Burruchaga

Auteur du premier but camerounais lors du match nul ce lundi entre la Cameroun et Serbie (3-3), l'ancien Brestois est devenu le premier Nantais à marquer dans la plus prestigieuse des compétitions de football depuis le milieu de terrain argentin, Jorge Burruchaga, lors de la Coupe du monde 1986.

36 ans après Burruchaga, un Nantais marque en Coupe du monde. Immense Jean-Charles Castelletto. — dupont regis (@regisdupont) November 28, 2022

Pour résumer Buteur lors de Cameroun - Serbie (3-3), le défenseur central camerounais, Jean-Charles Castelletto, est devenu le premier joueur du FC Nantes à marquer lors d'une Coupe du monde depuis 36 ans.

