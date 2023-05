FC Nantes : Cardiff demande une indemnité colossale pour Emiliano Sala !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

L'info est signée L'Equipe : Cardiff City, en litige depuis quatre ans avec le FC Nantes au sujet du transfert et du décès accidentel d'Emiliano Sala, a entamé ses poursuites au civil en France, après avoir été débouté de tous ses recours en Suisse. Le club gallois aurait déposé vendredi dernier une assignation auprès du Tribunal de commerce de Nantes afin de demander « 100 millions d'euros avec intérêts au taux légal, à compter du jugement, au titre des pertes de revenus subies » au club nantais. L'assignation à comparaître est fixée au 22 juin prochain.

Les Canaris restent sereins

Une assignation que L'Équipe a pu consulter et dans laquelle Cardiff demande près de 10 M€ supplémentaires, une somme « qui correspond notamment au remboursement de la première traite, avec intérêts (7,298 M€, soit 6 M€ + 1,298 M€) du transfert de Sala, que Cardiff a déjà été sommé de régler ». Et au média de préciser... « Pour appuyer son argumentaire sur la perte prématurée de son « actif » et ses conséquences sportives et financières, le club gallois s'est notamment concentré sur des analyses statistiques d'« expected goals » et d'« expected points », s'il avait pu bénéficier de l'aide de Sala. Résultat : « tout converge pour dire qu'un attaquant [...] de cette envergure lui aurait permis d'inscrire assez de buts pour marquer au moins deux points de plus, est-il développé dans l'assignation. Ce qui aurait signifié le maintien de l'équipe en Premier League au moins une saison supplémentaire. »

Contactés, les avocats du FC Nantezs ont réagi : « C'est une nouvelle démonstration de l'acharnement de Cardiff dans cette affaire, nous précisent les avocats du club, Mes Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil. Après avoir été désavoué par la FIFA, le TAS et le Tribunal fédéral suisse, Cardiff ouvre un nouveau front judiciaire absurde. Le FCN ne manquera pas de demander réparation des préjudices que cette procédure abusive lui cause. »