FC Nantes : cascade de blessures pour la Coupe de France

FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Antoine Kombouaré, l'entraîneur du FC Nantes, pourra compter sur ses deux dernières recrues (Mollet et Hadjam) pour affronter, en 16e de finale de la Coupe de France, le club de l'ES Thaon (N3). Match pour lequel le technicien des Canaris devra se passer des services de nombreux joueurs.

C'est ce qu'il a confirmé lors de son point-presse. "Pallois (genou), Traoré (quadriceps), Merlin (adducteur) et Ludo Blas (cuisse) ne seront pas présents. On espère que ce n’est pas trop grave pour Ludo. On ne veut pas prendre de risques. Il ressentait quelque chose déjà contre Lyon et à Montpellier." Par ailleurs, et comme le précise Ouest-France, deux joueurs sont incertains : Moses Simon (angine) et Andrei Girotto (dos).