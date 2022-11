FC Nantes, Cameroun : Castelletto a mis fin à la disette des Canaris au Mondial

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Titulaire et auteur d'un plutôt bon match avec le Cameroun face à la Suisse (0-1), Jean-Charles Castelletto a disputé le premier match de sa carrière en Coupe du Monde. Un moment spécial pour le défenseur du FC Nantes, seul représentant des Canaris au Qatar... Mais également pour son club qui a mis fin à une mauvaise série.

Le premier Nantais à jouer en Coupe du Monde... depuis 2014

En effet, Jean-Charles Castelletto était le premier joueur du FC Nantes à disputer une rencontre dans la plus prestigieuse des compétitions de football depuis l'américain Alejandro Bedoya en 2014 lors du Mondial brésilien. En Russie, les Canaris n'avaient en effet aucun représentant aligné.

Si le FC Nantes fait partie des clubs de Ligue 1 à ne compter qu'un seul Mondialiste, la Beaujoire peut quand même se targuer d'avoir vu grandir quelques internationaux présents au Qatar. En plus des deux Bleus Jordan Veretout et Randal Kolo Muani, Osman Bukari – buteur avec le Ghana face au Portugal – ou encore Grzegorz Krychowiak (Pologne) portent fièrement les couleurs jaunes et vertes à Doha.