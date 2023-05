FC Nantes : Castelletto écœuré après la déroute contre Montpellier

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce samedi après-midi, le FC Nantes a encore sombré sur sa pelouse. Les hommes de Pierre Aristouy se sont inclinés sur le score de 3 à 0 face au Montpellier HSC, à 2 journées de la fin du championnat, les Canaris ont un pied en Ligue 2. Juste après le coup de sifflet final, Jean-Charles Castelletto n’a pas caché son dépit.

« Je n’ai même pas les mots », regrette d’abord le défenseur international camerounais. « On commence ce match avec les intentions. À Toulouse, on était sur un match avec des bases défensives. Mais là, il suffit d’un but pour que tout éclate. C’est le problème de tout une saison qui ressort aujourd’hui. On n’a plus d’envie après ces buts et on repart avec une défaite. Non ça n’est pas terminé, mais si on continue avec cette mentalité, ce sera terminé », a-t-il confié au micro de Prime Vidéo.