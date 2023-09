FC Nantes : Aristouy fait un malheureux chez ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Alors que son équipe évoluait dans une défense à cinq depuis le début de la saison, le coach du FC Nantes, Pierre Aristouy, est passé à une défense à quatre lors du match ce dimanche contre Clermont. Un changement de système qui ne ravit pas Jean-Charles Castelletto.

"J’ai une préférence pour les systèmes à trois défenseurs centraux"

Et pour cause, dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 1, le défenseur central camerounais a confié qu'il préférait évoluer dans une défense à cinq que dans une défense à quatre. "J’ai une préférence pour les systèmes à trois défenseurs centraux. J’aime bien attaquer et ils me permettent de le faire davantage. Puis, quand on est à cinq derrière en position défensive, c’est plus facile de sortir sur les adversaires car on est plus couverts. Il y a plus de monde autour du ballon." Pierre Aristouy est prévenu.

Arrivé au @FCNantes en juillet 2020, le défenseur central Jean-Charles Castelletto se confie ➡️ https://t.co/9TdqM848fZ



👀 L’évolution de son rôle

📈 Sa progression

👤 Son poste

🇨🇲 Ses expériences internationales avec le Cameroun pic.twitter.com/wxM1YgFgwO — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 6, 2023

Podcast Men's Up Life