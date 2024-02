FC Nantes : Castelletto optimiste avant le RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Alors que le RC Lens se profile à la Beaujoire, le FC Nantes peut craindre le pire. Parce qu'il en a pris quatre des Sang et Or à l'aller, mais également parce que sa dynamique depuis deux mois est très négative. Après de bons débuts (victoire 1-0 sur Nice), Jocelyn Gourvennec a enchaîné les mauvais résultats (4 défaites et 1 nul en L1, élimination en Coupe contre Laval), voyant son équipe s'enfoncer dans la crise.

“Il faut souligner la force mentale de cette équipe”

Après avoir un temps espéré pouvoir lutter pour les places européennes, les Canaris vont devoir se résoudre à jouer une nouvelle fois le maintien. La bonne nouvelle, c'est que, selon Jean-Charles Castelletto, ils sont blindés mentalement. Le défenseur camerounais, rentré dans la CAN, a déclaré ce vendredi en conférence de presse : “Depuis que je suis au FC Nantes, il y a toujours un moment où on se dit : ça y est on sort la tête de l'eau et on replonge ensuite, mais il faut souligner la force mentale de cette équipe qui ne lâche jamais".

