FC Nantes : ce qu'il faut retenir de la défaite contre Clermont (1-2)

Zapping But! Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

A Avoine (Indre-et-Loire), le FC Nantes s'est incliné ce samedi pour sa sixième et dernière rencontre amicale, face à Clermont (1-2). Une défaite logique face à des promus plus convaincants et qui ont concrétisé en inscrivant les deux premiers buts en deuxième mi-temps, par Tell et Dossou.

Avant cela, ils avaient eu une belle occasion sur un raté de Pallois, mais Lafont avait remporté son duel avec Tell. C'est sur un penalty consécutif à un cafouillage que ce dernier a ouvert le score. Et Dossou a doublé la mise sur une perte de balle. En toute fin de partie, Samuel Moutoussamy a sauvé l'honneur à bout portant, peu après son entrée en jeu. A noter enfin que Renaud Emond, lui, a pu rejouer, remis de sa blessure au genou. Le Belge a eu deux belles occasions, de la tête. Sans réussite. A l'image de Canaris qui n'auront pas vraiment fait le plein de confiance avant de retrouver la L1.

