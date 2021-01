FC Nantes : ce qui a changé chez les Canaris, l'apport de Raymond Domenech... Marcus Coco en dit plus

Le FC Nantes est invaincu depuis l'arrivée aux commandes de Raymond Domenech, avec trois nuls en autant de rencontres, le dernier contre le RC Lens (1-1) hier. Des progrès qui, selon Marcus Coco, au micro de Téléfoot, sont liés à l'apport de Raymond Domenech. « Il nous demande d'avoir confiance en nous, a expliqué l'ancien joueur de Guingamp. On sait jouer au foot, c'est à nous de le montrer sur le terrain. Ça passe par la confiance, par le calme. »





« La confiance est en train de s'installer »

Et à Coco d'ajouter : « La confiance est en train de s'installer. Même si on n'arrive pas encore à gagner, on ne fait plus du surplace. Il faut rester positif. Il faut continuer sur ce chemin. »