FC Nantes : Centonze réagit à sa mise à pied, le Stade Rennais concerné dans l'affaire !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Comme nous vous l'avons relayé ce jeudi midi, le latéral droit du FC Nantes, Fabien Centonze, aurait été mis à pied pour une durée d'une semaine par la direction du FCN pour avoir eu une attitude irrespectueuse envers le staff et Pierre Aristouy. Pour Ouest-France, l'avocat de l'ancien Messin, Maitre Cormier, a réagi à la mise à l'écart de son joueur, révélant que les dirigeants nantais ont refusé une offre du Stade Rennais pour Fabien Centonze cet été.

"Fabien en est un dommage collatéral"

"C’est difficile de faire plus respectueux que Fabien. C’est une situation ubuesque, irrationnelle. Et Fabien en est un dommage collatéral. Cet été, le FC Nantes a refusé une offre de Rennes pour Fabien car le club nous a dit qu’il comptait sur lui, nous a dit du bien de lui et que c’était un joueur exemplaire. Aujourd’hui, la direction du club lui soumet des offres inintéressantes et lui fait payer le fait de les refuser. C’est une forme de harcèlement. On demandera très vite sa réintégration", a commenté l'avocat du joueur de 27 ans.

⚽️ FC Nantes : un Canari mis à pied ! #FCNantes https://t.co/Dq2lpirqPN — But! Nantes (@ButNantes) September 7, 2023

Podcast Men's Up Life