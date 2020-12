FC Nantes : cette stat affolante qui va conforter les anti-Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Ça va encore être tendu à la Beaujoire et ses alentours cet après-midi. En dehors du stade, les supporters nantais ont prévu une nouvelle manifestation, une semaine après celle qui avait dégénéré avant le match contre Dijon (0-0), afin de réclamer le départ de Waldemar Kita. Et à l'intérieur, les Canaris seront opposés au SCO d'Angers pour un derby des Pays de la Loire très tendu, eux qui n'ont plus gagné depuis le déplacement à Lorient (2-0, le 8 novembre).

5 succès sur 24 en 2020 !

Dans le papier que L'Equipe consacre au FCN dans son édition du jour, on apprend que la Maison Jaune n'a remporté que 5 matches sur 24 en championnat en 2020 ! Un total incroyablement faible qui, même s'il était agrémenté de deux victoires pour clôturer l'année, resterait l'un des plus faibles de l'histoire des Canaris. On rappellera en outre que le SCO reste sur un succès à la Beaujoire, le premier en 52 ans, et que le prochain adversaire des Nantais est l'Olympique Lyonnais, qui carbure au super depuis deux mois.

Bref, 2020 aura constitué un nouveau point bas dans l'histoire du FC Nantes. Une de plus depuis Waldemar Kita a pris le pouvoir en 2007. Et qui, ajoutée aux rumeurs de malversation du propriétaire du club et au renvoi de Christian Gourcuff, n'a fait qu'amplifier la colère des ultras.