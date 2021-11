FC Nantes : Charles Traoré rêve d'un nouvel exploit face au PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

De retour d'une quinzaine internationale avec la sélection malienne, Charles Traoré a accordé une interview au site officiel du FC Nantes, à trois jours du très délicat déplacement au Parc des Princes. La saison dernière, les Canaris s'étaient imposés à la surprise générale sur la pelouse du PSG (2-1). Traoré, régional de l'étape puisqu'il est natif d'Aulnay-sous-Bois, croit en un bis repetita.

"Comme j'avais pu le dire l'an passé et c'est encore valable cette saison selon moi, on se prépare comme si on allait jouer un match de Coupe de France, en étant le Petit Poucet. Il faudra être solide mentalement et tout faire pour tirer quelque chose de positif là-bas. On a évidemment envie de refaire quelque chose de grand à Paris. C'est d'ailleurs ce qui est beau dans notre sport. Il n'y a pas de science exacte et même s'il y a des équipes qui sont favorites, tout reste possible. Pourquoi pas refaire le coup de l'an dernier !"

