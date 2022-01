FC Nantes : Chirivella en maestro, Geubbels sourit, Emond grimace... Ce qu'on retient de la qualif contre Vitré

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Kombouaré fidèle à ses principes avec Blas capitaine et buteur

Privé de Randal Kolo Muani (blessé) et de Moses Simon (parti à la CAN), Antoine Kombouaré a fait avec les moyens du bord, restant finalement sur son système en 4-2-3-1 avec les titularisations de Renaud Emond, Willem Geubbels et Roli Pereira da Sa pour combler les absents et les cas de Covid (Bukari, Coco). De retour dans le onze de départ et capitaine après sa suspension à Saint-Etienne, Ludovic Blas a montré toute son importance en inscrivant le premier but des Canaris sur l'année 2022 avant de sortir à l'heure de jeu.

Pereira da Sa et Emond se ratent, Geubbels a saisi sa chance

Si Roli Pereira da Sa ou Renaud Emond, maladroits dans le dernier geste et en déperdition dans le jeu, ont raté l'occasion de se montrer aux yeux d'Antoine Kombouaré, Willem Geubbels a lui saisi sa chance en inscrivant enfin son premier but sous les couleurs des Canaris. Passeur décisif contre Lens, le joueur prêté par l'AS Monaco a un vrai coup à jouer ce mois-ci avec l'absence de Moses Simon et le probable non recrutement offensif de Nantes.

Chirivella a rayonné, les latéraux ont convaincu

A la baguette face à une équipe hiérarchiquement inférieure contre qui il a encore rayonné, Pedro Chirivella confirme sa bonne saison. L'Espagnol était à l'origine des deux buts sur des ouvertures inspirées. Autre joueur à avoir marqué des points : Fabio, double passeur décisif dans son couloir droit et qui prend vraiment le meilleur sur la concurrence. Enfin, il convient de souligner une nouvelle fois la belle prestation de Quentin Merlin qui confirme en 2022 les promesses de 2021 et s'impose de plus en plus nettement comme le titulaire du flanc gauche.

Manvelyan, Doucet et Sylla ont eu des minutes

Présenté comme un « petit génie » par les suiveurs de la réserve du FCN, Gor Manvelyan était attendu. Entré en jeu à la 72e minute à la place de Willem Geubbels, le crack a eu droit à ses 20 premières minutes en pro. Il a été suivi à la 83e par Lohann Doucet et Abdou Sylla pour les dernières minutes. Au moins on ne pourra plus dire que Kombouaré ne lance pas les jeunes... Et ces derniers auraient même pu inscrire le 3-0 avec plus d'audace sur la fin de matchs.

Les deux buts en images :

Le @FCNantes en tête à la mi-temps face à l'@AsVitre1907 ! Bien servi par Fabio, Ludovic Blas permet aux Canaris de mener 1-0 #CoupeDeFrance #FCNASV pic.twitter.com/oPzonCE42h — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 2, 2022

Nantes double la mise face à Vitré ! Au terme d'une très belle action collective, Willem Geubbels inscrit son premier but chez les Canaris, 2-0 !#CoupeDeFrance #FCNACV pic.twitter.com/lgJKTbrEgY — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 2, 2022