FC Nantes : Chirivella fait une grande annonce avant l’OM

Le FC Nantes a encore laissé échapper des points précieux à la Beaujoire. En s’inclinant à domicile pour la cinquième fois d’affilée, dimanche contre le FC Metz (0-2), les Canaris se sont mis la pression avant le périlleux déplacement dominical à Marseille (20h45). Conscient de la situation d’urgence, Pedro, Chirivella (26 ans) a prôné l’union sacrée dans le vestiaire.

« Être beaucoup plus prêt et plus uni que ça »

« On va s’en sortir avec la même manière de travailler et avec un groupe uni, a-t-il affirmé sur le site officiel des Canaris. J’espère que c’est juste un accident et qu’on va continuer à être costaud. Là, on a un gros déplacement à Marseille. Il va falloir être beaucoup plus prêt et beaucoup plus uni que ça pour avoir un résultat. »

