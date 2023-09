FC Nantes : Chirivella parle de déclic après l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

On ne donnait pas cher de la peau de Pierre Aristouy après les défaites du FC Nantes contre Toulouse (1-2) et à Lille (0-2), et alors que Monaco puis l'OM devaient se présenter à la Beaujoire. Mais les Canaris se sont réveillés et ont décroché deux matches nuls très méritoires (3-3 ; 1-1), surtout face aux Phocéens puisqu'ils étaient menés et réduits à dix après onze minutes de jeu.

"On sent qu’il y a ce petit truc"

Pour le capitaine du FCN, Pedro Chirivella, l'équipe a connu un déclic lors de ces deux rencontres. L'Espagnol, interrogé par le site officiel, se montre optimiste pour la suite : "On a de la confiance après nos deux derniers matches joués à la maison devant l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. On sent qu’il y a ce petit truc (sic) de bon, qui va arriver. On réalise de bonnes séances et on a travaillé fort cette semaine pour bien se mettre au niveau physique avec dans le viseur, notre déplacement à Clermont. Je pense que ces dernières séances ont fait du bien à tout le monde".

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

🤳© Notre capitaine se confie sur le début de saison. — FC Nantes (@FCNantes) September 9, 2023

Podcast Men's Up Life