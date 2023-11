FC Nantes : Chirivella réclame des leaders en renfort

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Pedro Chirivella est en colère. Très déçu de la performance du FC Nantes dimanche à Metz (1-3), le milieu espagnol de 26 ans a secoué ses coéquipiers après la rencontre. « On a péché dans l’engagement, clairement. Metz a gagné plus de duels que nous. Le football, ça commence par ça, a-t-il tonné. Tu peux bien jouer, avoir des occasions mais si tu n’es pas intense, fort dans les duels… en Ligue 1, c’est inadmissible ! On n’est pas le Barça, on n’est pas City. Pour exister dans un match, il faut mettre de l’intensité ! »

« Des leaders doivent sortir »

Pour ce faire, Chirivella encourage certains de ses coéquipiers à afficher plus de caractère. « Il faut se dire les choses, avoir de la personnalité, aider les jeunes qui sont un peu plus en difficulté en ce moment. Je pense que c’est au vestiaire de se prendre en main, a-t-il ajouté. Il n’y a pas que moi, des leaders doivent sortir. On a deux semaines pour redresser la barre, je vais tout faire pour qu’on soit à 200 % contre Le Havre. »

