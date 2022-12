FC Nantes : Chirivella se lance dans une nouvelle aventure

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Si dans les semaines ou mois qui viennent, vous voyez un membre de votre entourage avec un polo ou une chemise et les initiales PCH dessus, vous ne serez plus surpris. Il s'agit en effet de la marque récemment créée par le milieu de terrain espagnol du FC Nantes, Pedro Chirivella.

L'ancien de Liverpool a ainsi décidé d'entrer dans une nouvelle ère et de proposer ses différents produits. On peut notamment voir sur le clip, présent sur twitter, un polo avec les initiales du joueur. A 25 ans, Chirivella s'offre une nouvelle corde à son arc. Et prévoit peut-être déjà l'après-carrière.