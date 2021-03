FC Nantes : Chirivella veut s'inspirer du FC Barcelone pour faire douter le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Duel de 2es dimanche soir au Parc des Princes : le dauphin du LOSC, le PSG, accueille le 2e en partant du bas, le FC Nantes. Une rencontre a priori déséquilibrée même si Antoine Kombouaré, qui connaît bien la maison parisienne, va surmotiver ses Canaris. Le milieu de terrain espagnol du FCN Pedro Chirivella, spectateur attentif du 8e de finale retour de Champions League entre Paris et le FC Barcelone, espère pour sa part que son équipe saura s'inspirer de Blaugranas ayant bien bougé son adversaire (1-1).

"A nous d’essayer d’exploiter leurs faiblesses"

“Si on en est là, c’est qu’on le mérite… Maintenant c’est à nous, les joueurs et le staff, de tout faire pour rester en L1. On doit être prêt mentalement à combattre lors de chaque match. On doit réagir rapidement. Il nous reste dix finales.”

“J’ai regardé le match du PSG en Ligue des Champions. Le Barça a fait un grand match et Paris a été en difficulté mais on sait tous que ça reste une très grande équipe. C’est à nous d’essayer d’exploiter leurs faiblesses. Si on pensait que c’était impossible, on resterait ici et on n’irait pas à Paris ! En football, tout peut arriver.”

