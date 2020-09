FC Nantes : Christian Gourcuff a toujours divisé dans sa gestion des jeunes

Il y a quelques jours, Stéphane Ziani est sorti du silence, accusant Christian Gourcuff de se désintéresser des jeunes du centre de formation du FC Nantes. Faux procès et problème de personnalité entre un coach et un éducateur ? Ou maux plus sérieux ? Difficile de le dire … En tout cas, partout où il est passé, Gourcuff a divisé dans son utilisation des jeunes. 20 Minutes Nantes a enquêté sur le sujet.

Si Patrick Rampillon, l'ancien responsable du centre de formation du Stade Rennais n'a pas le souvenir d'un coach « qui négligeait les jeunes » et que certains éducateurs connus au FC Lorient prennent la défense du technicien breton (Pierrick Le Bert notamment), d'autres sont beaucoup plus tranchants.

La méthode Gourcuff pas adaptée aux jeunes ?

C'est notamment le cas d'Alain Le Roch, ancien président du FC Lorient : « Christian fait partie de ces entraîneurs qui sont fébriles vis-à-vis des jeunes car ces derniers manquent de fait d’expérience. Il sait reconnaître leur talent mais il ira très prudemment vers eux. De manière très graduelle. Il sait qu’il prend un risque en intégrant un jeune. C’est presque maladif (…) Gignac, formé chez nous, il a eu beaucoup de mal à l’intégrer, se souvient Alain Le Roch. Christian était méfiant vis-à-vis de ce jeune joueur (…) Christian, c’est un bon entraîneur, que je suis très content d’avoir eu. Mais, c’est un formateur d’équipe, de style de jeu, mais pas de joueurs, et encore moins de jeunes ».

D'autres, sous couvert de l'anonymat, tancent aussi Christian Gourcuff : « C’est un bon entraîneur, mais de joueurs déjà bien mûrs », affirme à 20 Minutes un observateur du football breton. Un proche des Merlus va même jusqu'à détruire sa manière de traiter les jeunes, accusant Gourcuff « d’un fonctionnement psychorigide » avec eux. Une chose est sûre : le formateur Gourcuff ne fera jamais l'unanimité...