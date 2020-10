FC Nantes : Christian Gourcuff menacé en cas de défaite à Nice ?

Si l'histoire d'amour entre Christian Gourcuff, Waldemar Kita et le FC Nantes partait plutôt bien et qu'on évoquait encore une prolongation du technicien breton il y a quelques semaines, les résultats des Canaris sont depuis passés par là. Avec seulement deux victoires lors des 13 derniers matches, Christian Gourcuff pourrait même se retrouver en danger en cas de nouvelle contre-performance samedi à Nice (20 heures).

« Quand on fait ce métier, il faut être prêt à tout »

Pour avoir roulé sa bosse dans le football français depuis plus de trois décennies, le technicien de 65 ans a bien conscience que le crédit se gagne et se perd sur les résultats. En fin de contrat en 2021, Christian Gourcuff n'est d'ailleurs pas dupe : « Quand on fait ce métier, il faut être prêt à tout. Avec mon expérience, on est encore plus prêt à tout. Ma préoccupation, c’est banal ce que je vais dire, mais c’est l’équipe. Il faut que l’on arrive à franchir un cap dans le jeu et après, évidemment, les résultats, car c’est le boulot ».

Davantage inquiet par l'arrivée de la tempête Alex sur les cotes bretonnes que par son avenir, Christian Gourcuff a déjà fait savoir que le FCN serait quoi qu'il arrive son dernier club. Il ne tient donc qu'aux résultats que l'aventure se termine bien ou non.