FC Nantes : Claude Puel doublé au finish par … Pierre Aristouy ?

Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si Waldemar et Franck Kita ont nommé dans l'urgence Pierre Aristouy et Oswaldo Vizcarrondo pour sauver le FC Nantes de la relégation, l'attelage de fortune ne doit théoriquement réaliser qu'une courte pige sur le banc de l'équipe fanion avant d'être remplacé par un technicien plus expérimenté et son adjoint.