FC Nantes : Claudio Ranieri régale déjà avec Watford

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Comme tant d'autres avant lui et comme d'autres après, Claudio Ranieri n'aura pas tenu bien longtemps au contact de Waldemar Kita. L'expérimenté entraîneur italien, âgé de 69 ans aujourd'hui, ne sera resté qu'une saison au FC Nantes, en 2017/18, alors que son contrat en prévoyait deux. Ensuite, il a connu un passage catastrophe à Fulham, un court intérim à la Roma, son club de cœur, avant de rebondir à la Sampdoria et d'être appelé le 4 octobre au chevet de Watford, 15e de Premier League.

Vu que la trêve internationale avait déjà débuté, Ranieri n'a pas encore eu le temps de diriger les Hornets. Sa première, ce sera pour samedi, à Vicarage Road, face à Liverpool et son attaque de feu. Pour ce baptême, il a été demandé au technicien s'il comptait offrir une pizza à ses joueurs s'ils gardaient leur but inviolé, comme il l'avait fait pour ses débuts à Leicester en 2015. Sa réponse, pleine d'humour, rappellera des souvenirs aux supporters nantais : "Une pizza ? Non, non, ce n'est pas assez ! S'ils parviennent à résister à Liverpool, je leur offre un dîner complet !". Le pire, c'est que Ranieri, avec sa science du jeu, est capable de museler le LFC !

Will Claudio Ranieri buy Watford players a pizza if they keep a clean sheet against Liverpool? 🍕😆 pic.twitter.com/TldqlQQTOd — Goal (@goal) October 13, 2021