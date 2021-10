FC Nantes - Clermont (2-1) : le discours ambitieux de Ludovic Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Hier, Ludovic Blas a marqué le deuxième but du FC Nantes, à un moment où Clermont avait égalisé et semblait faire douter les Canaris. Opta souligne que le milieu offensif a inscrit 21 buts depuis son arrivée à l’été 2019, 9 de mieux que n’importe quel autre Nantais. Prépondérant dans la bonne marche de son équipe, l’ancien Guingampais se révèle être un leader ambitieux puisqu’à travers ses propos après la partie, on devine qu’au vu des bons résultats, il ne se contentera pas d’un maintien tranquille.

« A 1-1, on aura coulé la saison dernière. On veut montrer que ça nous a servis. On sait ce qu’il faut faire pour ne pas plonger. Avec cette équipe, on peut faire de bonnes choses comme on a fait ce soir parce qu’il y a beaucoup de la qualité. Il faut prendre le plus de points possibles pour ne pas revivre ce qu’on a vécu la saison passée et après, on verra bien où ça nous mènera. »

La une du journal L'Équipe du dimanche 24 octobre.



🗞 Lire l'édition > https://t.co/NIRLqs6u4D pic.twitter.com/aAYcylSHpz — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 23, 2021