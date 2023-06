FC Nantes : comme Franck, Waldemar Kita a aussi été placé en garde à vue !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Depuis mardi, l'enquête sur les agents Bakari Sanogo et Joaquim Batica autour de transferts suspects et de commissions reçues secoue le FC Nantes. Comme évoqué plus tôt, Franck Kita, directeur général des Canaris, a été entendu hier par la Police judiciaire de Nantes puis remis en liberté.