FC Nantes : comment Gourcuff a agacé Pallois

Le FC Nantes ne traverse pas sa meilleure période de la saison. Branchés sur courant alternatif, les Canaris ont connu une sévère déconvenue samedi face à l’OM, là même où ils s’étaient brillamment en février dernier avec une stratégie cohérente. Elle ne l’était pas à Marseille, et c’est bien ce qui a semblé agacer Waldemar Kita.

Selon 20 Minutes, le président du FC Nantes a tenu un discours mobilisateur et a insisté sur l’importance des deux prochains matchs (Strasbourg et Dijon à la Beaujoire) après la dernière défaite des Canaris. En cas de résultats négatifs, Christian Gourcuff serait menacé, lui qui a eu un désaccord avec Nicolas Pallois pas plus tard que samedi dernier.

Une remarque de Gourcuff a agacé Pallois

« Le défenseur central n’a pas apprécié que Gourcuff pointe du doigt seulement la défense quelques minutes après dans le vestiaire et qui a partagé à voix haute son désaccord, glisse David Phelippeau. Certains Canaris s’agaceraient aussi de plus en plus de l’absence de consignes claires tactiques – avant et surtout pendant les matchs – de la part de leur entraîneur. » Impliqué sur l’ouverture de score de Florian Thauvin et passé à côté de son match au Vélodrome, ce même Pallois avait été cash au micro de Téléfoot avant de filer aux vestiaires à la mi-temps : « Il n’y a rien à dire, on dort. » Ambiance...